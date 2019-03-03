Mengen'de ağaçlar ikinci defa kesildi

Haber: Aysun Beykoz

Mengen Belediyesi tarafından 5 yıl önce Pazarköy Caddesi'ne 75 akasya fidanı dikildi. 3 yıl önce fidanlardan 56'sı kesildi. Fidanları kesenler yapılan araştırmalara rağmen bulunamadı. Fidanların yerine yenileri dikildi. Dün gece ikinci bir saldırı yapıldı. Dün gece ise 11 fidan gövdelerinden kesildi. Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut kesilen ağaçlara üzüntü ile bakarken, suç duyurusunda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibi incelemede bulundu.

Turhan Bulut ikinci defa ağaçların kesildiğini belirterek, Yine Mengen'de ikinci bir ağaç katliamı ile karşı karşıya kaldık. Mengen'de ne zaman bir etkinliğin altına imza atsak ertesi gün adeta bir intikam alma duygusu ile hareket ediyor. Dün akşam maalesef Pazarköy yolu üzerinde bulunan caddemizin kenarındaki akasyalarımıza ikinci saldırı yapıldı. İzzet Baysal Parkı'ndaki ağaçlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnsana saygısı olmayan, doğaya, tabiata, ağaca, canlılara saygısını yitirmiş olanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa gelin birlikte konuşalım. Doğaya zarar vermeyin, tabiata zarar vermeyin, ağaçları kırmayın kesmeyin, gelin bizimle konuşun. Hırsınızı, tepkinizi, bu şekilde göstermeyin. Nedir sizin derdiniz Biz bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Buradan savcılığımıza, emniyetimize suç duyurusunda bulunuyorum. Ağaçlara bu katliamları yapanların faillerinin bir önce bulunmasını istiyorum dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 13:47