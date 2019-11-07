Mengen'de süt hijyeni

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mengen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de desteklediği eğitim programı kapsamında hayvancılıkla uğraşan 25 kadına 4 gün süren bir eğitim verildi. Süt hijyeni, sanitasyon, sağım ünitelerinin bakımı, temizliği, sağılan sütün uygun şekilde depolanması, kişisel hijyen ve temizlik kuralları konularında verilen pratik ve teorik eğitimlerin ardından sertifika töreni düzenlendi. Köyde düzenlenen törene, Mengen Kaymakamı Betül Büyüklılıç, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kursu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2019, 15:01