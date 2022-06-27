Mengen'de yol kapandı

Haber: C. Kutay Aykan

Mengen ilçesinin en büyük köyü olan Pazarköyü birbirine bağlayan 2 km'lik yolun yanından akan çayın debisinin yükselmesi sonucu yolun büyük bir bölümünde hasar meydana geldi. Pazarköy - Mengen yolunun yaklaşık 100 metrelik bölümü ise sular altında kalarak trafiğe kapandı. Yolun bazı kesimlerinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla çayın akışını durdurmak için set çalışması yaptı. Buna rağmen durdurulamayan çay, yolun adeta altını oyarak akmaya devam etti.

Aynı güzergahtan geçen Bolu Karabük Eskipazar yolu da ulaşıma kapanmış oldu. Yaklaşık 1000 nüfus barındıran köyün Bolu ile yol bağlantısının tekrar kurulması için ekipler çalışıyor.

PAZARKÖY MUHTARI AÇIKLADI

Kapanan Pazarköy yolu ile ilgili bilgi veren Pazarköy Muhtarı Sabri Dönmez, “dün akşamüstü saatlerinde Pazarköyü çıkışından 4km uzaklıkta olan Kısıkkaya mevkisi üzerinde bulunan köprü heyelan nedeniyle tıkandı. Yol kenarındaki çayın debisinin yükselmesi sonucu su yolun üzerine taştı. Olayı hemen fark edip trafik jandarma ekipleri ve kaymakamımızı aradım. Devlet Su İşleri’ne ait kepçe gelerek kısa sürede heyelan sonucu yıkılan ağaçları köprüden kaldırarak mağduriyetimizi giderdiler” ifadelerini kullandı.

VALİLİK SON DURUMU PAYLAŞTI

Konu hakkında Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun yağış nedeniyle Mengen - Pazarköy çayının debisinin yükselmesi sonucu Bolu-Mengen-Eskipazar yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatılmış, trafik Nazırlar 1-2 köprülerinden sağlanmaktadır.Yolun trafiğe açılması çalışmaları sürmektedir” ifadelerine yer verildi.