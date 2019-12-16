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Mengen-Devrek kaçak kazı hattı

İlimiz Mengen ile Zonguldak'ın Devrek ilçesi kırsalında kaçak kazı yaptığı belirlenen araçta yapılan aramada kazıda kullanılan 1 adet hilti ve 2 adet hilti ucu ele geçirilirken, araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

Mengen-Devrek kaçak kazı hattı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Pelitli Köyü Tırkızlar mahallesinde 34 plakalı araç ile bölgeye gelen şahısların kaçak kazı yaptıklarına dair alınan bilgi sonucu bölgeye operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan araştırma sonucu 34 plakalı araç durduruldu. Aracın içerisinde E.Y (26), E.T (36), M.K (20), S.Ş (40) ve E.K (41) isimli şahısların olduğu tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde çamur ve toprak izlerinin görülmesi üzerine aracın içerisinde yapılan arama da 1 adet hilti, 2 adet hilti ucu ele geçirildi. Şüphelilerin kazdıkları alan tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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