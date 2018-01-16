Haber: Aysun Beykoz

Bartın Üniversitesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Zafer Kaya ve Doç. Dr. Halil Barış Özel, 7 ay süreyle ilimiz Mengen İlçesine bağlı Arak köyünün Karaçam Ormanlarında yürüttükleri çalışmalarda “Peygamber çiçeği” olarak da bilinen çiçeğin yeni bir türü olarak tanımlanan bitkiye, kaşifi olan akademisyene atfen "Cyanusbanchevae Z.Kaya" adını verdiler. Doç Dr. Kaya yaptığı açıklamada;"Bu türe 'Cyanus' cinsi denildi. Bu çiçek Peygamber çiçeğigillerden. Ülkemizde yalnız ve yalnız çok lokal bir bölge olan, Arak köyünün Karaçam Ormanı altlarında bulunuyor. Beyaz çiçekli, uzun boylu, güzel bir bitki olarak söyleyebilirim. Bitkiye, kendi adımdan esinlenerek 'Cyanusbanchevae Z.Kaya' ismini verdim" dedi.

“DÜNYA LİTERATÜRÜNE BU ANLAMDA İLK DEFA GİRMİŞ OLUYOR”

Bitki listesinin sürekli olarak güncellendiğini belirten Doç. Dr.Özel, bitki sistematiği dünyasına yeni bir türün dahil olmasını sağladıklarını belirterek, "Bu bitki tarafımızca keşfedilmiş ve isimlendirilmiş bir tür. Dünya literatürüne bu anlamda ilk defa girmiş oluyor" dedi.



