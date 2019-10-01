“Mengen Dünyada marka olmuş bir isimdir”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nü Mengen’den il merkezine taşımak istemesine Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran da tepki gösterdi. Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan MHP İl Başkanı Başaran Mengen’in sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya marka olmuş bir isim olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı olarak, Mengen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Bolu’ya taşınmasını doğru bulmuyoruz. Mengen siyaset üstü bir şehir, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü siyasi malzeme yapılmayacak kadar önemli bir kültürümüzdür. Biz bir gastronomi mutfağı kuracaksak, bir Türk mutfağı kuracaksak, geleneğimizi, göreneğimizi damağımızı lezzetimizi, örfümüzü adetimizi yaşatacak bir mutfak merkezi kuracaksak ve bu mutfak merkezinden geleceğe nesiller hazırlayacaksak, ustalar yetiştireceksek, bunun yeri Mengen olmalıdır, Bolu değil. MHP İl Teşkilatları olarak bu konuda tavrımız çok nettir. Sayın BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı'ya da çağrıda bulunuyorum, Bu hatadan mutlaka dönülmelidir.”