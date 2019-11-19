Mengen halkının tepkisi sürüyor

Haber: Volkan Yılmaz

Mengenli hayırsever iş adamı Aziz Karsan, memleketi Mengen’e hastane yapılması için bir bina bağışlamış ve 1958 yılında dönemin Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar ve Bayındırlık Bakanı Tevfik İleri ile yüzlerce Mengenlinin katılımıyla Mengen İlçe Devlet Hastanesi’nin açılışı yapılmıştı. Aradan geçen zamandan sonra yeni hastanenin yapılması ile 2014 yılında Aziz Karsan İlçe Devlet Hastanesi yeni yerine taşındı. Yeni yapılan hastaneden Aziz Karsan ismi silinirken, rahmetli hayırseverin bağışladığı eski hastane binası ise boş kaldı. Atıl hale gelen eski binanın konumu ve alanı birçok kişi ve kurumun da iştahını kabartırken Mengen İlçe Müftülüğü bu binayı tahsis ederek Hafızlık Kuran kursu olarak dini eğitime açtı.

MENGEN HALKININ TEPKİSİ SÜRÜYOR

İlçe Müftülüğünün yapmış olduğu tahsis işlemleri döneminde Mengen halkı buranın sağlık alanı olarak devam etmesini istemiş ve tepki göstermişti. Geçen yıllarda tepkiler devam ederken Mengen İl Genel Meclisi Üyesi Eyüp Beşli konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mengen’de ilçe hastanesi olarak hizmet veren bina geçtiğimiz yıllarda müftülüğe tahsis edildi. Söz konusu yer belediyede hala sağlık tesis alanı olarak görülmektedir. Biz geçmişte buranın yaşlı bakım evi yapılması konusunda girişimlerde bulunduk. Mengen halkının yaklaşık %85’ide bize destek verdi ve buranın yaşlı bakım merkezi olarak, yaşlılara hizmet vermesi adına o binanın devam etmesi yönündeydi. Ama bunu İlçe müftülüğü burayı kendisine tahsisini yaptırarak burayı Hafızlık Kuran kursu olarak hizmete açtı. Biz geçmişte ilkokul çağlarımızda yaz dönemlerinde almış olduğumuz din eğitimlerinde yaşlılara bakım, yaşlılara hürmet göstermemiz gerektiğini öğrendik” dedi.

“BİZ DİN EĞİTİMİNE KARŞI DEĞİLİZ”

Bu alanın sağlık hizmeti alanı olarak devam etmesi taleplerinin ardından kendilerinin dini eğitime karşı oldukları yönünde ilçede bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Beşli “Bizi ilçede din eğitimine karşıymışız gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Biz kesinlikle din eğitime karşı değiliz. Belediye de de sağlık alanı görülen bu alanın amacına uygun bir şekilde devam etmesini talep ediyoruz. Şuanda sağlık müdürlüğünün belediyeden 112 acil istasyonu talebi oldu. Buranın belediye tarafından 112 acil istasyonu olarak Sağlık İl Müdürlüğü’ne göstereceğini düşünüyoruz. Biz buranın yaşlı bakım evi ya da 112 acil sağlık istasyonu olarak devam etmesini istiyoruz. Mengen’deki vatandaşların talebinin bir an önce yerine gelmesi ve siyasilerin geçmişte yapmış olduğu bu yanlıştan bir an önce dönmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DİN EĞİTİMİ İMAM HATİP LİSESİ’NDE VERİLEBİLİR”

İlçede 400 kapasiteli yatılı imam hatip lisesi olduğunu ve yaklaşık 100 öğrencinin eğitim aldığını belirten Beşli “Şuanda Mengen’de 11 evde din eğitimi verilmektedir. Kadınlarımıza gençlerimize din eğitimi almak isteyen herkese 11 evde eğitim verilmektedir. Ayrıca Mengen’de yatılı imam hatip lisesi var. 400 öğrenci kapasiteli bu okulun şuanda eğitim alan yaklaşık 100 öğrenci var. Verilebilecek din eğitimleri bu okulda verilebilir. Din eğitimi verilmek istenen bir alan isteniyorsa bu alan kesinlikle imam hatip lisesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.