Mengen Kampüsü 2021’de bitiyor

Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsü inşaatını ziyaret etti. Kaba inşaatı biten yerleşkede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Turhan Bulut, açıklamalarda bulundu.

“FİRMA OLAĞANÜSTÜ BİR GAYRET GÖSTERİYOR VE ÇABALIYOR”

“Merhum büyüğümüz İzzet Baysal’ı buradan bir kez daha selamlıyoruz” diyen Başkan Turhan Bulut yaptığı açıklamada, “Gerçekten mekanının cennet içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bu hayırsever büyüğümüzün ismini taşıyacak olan, Mengen’in geleceğine damga vuracak olan İzzet Baysal Üniversitemizin Mengen Yerleşkesindeyiz. Ve bu yerleşkede sürekli şu söyleniyor: ‘Yahu inşaat neden durdu?’ Evet kaba inşaat bitti. Bir pandemi süreci yaşadık ve yaşıyoruz. Bu konuda gerçekten buranın ihalesini alan firma olağanüstü bir gayret gösteriyor ve çabalıyor” ifadelerini kullandı.

Müteahhit Turgut Bey ise çalışmalara dair yaptığı açıklamada, “Sözleşmeye göre 2021 Eylül ayında yeri teslim edeceğiz. Kampüs 3 binadan oluşuyor. Birinci bina gastronomi. Burada tesisatlar döşendi, seramiklerin yapılması aşamasına geldik. Tahmin ediyorum dış cephesi ile beraber kısa sürede bitecektir. Aşçılık binasında inşaatın yarısı bitti, önümüzdeki senenin Ağustos ayında bitirmeyi düşünüyoruz. Mengen’e hayırlı olsun” dedi.

“2021 YILI MENGEN İÇİN ÖZEL BİR YIL OLACAK”

Başkan Bulut açıklamasında ayrıca, “Mengen’de herkesin beklediği kampüsümüzün açılış tarihi 2021. 2021 yılı Mengen için özel bir yıl olacak. Hem konutlarımızı açacağız hem de Türkiye’nin en güzel aşçılık eğitiminin verileceği üniversite kampüsümüzü eğitime 2021-2022 eğitim döneminde inşallah açacağız. Yağmurlu, bereketli havada Ahmet Baysal büyüğümüz temelini atmıştı. Güneşli bir havada da, tam böyle güz dönemi bereketin topraktan fışkırdığı bir dönemde burada Mengen’in geleceği için çok önemli olan kampüsümüzün açılışını yapacağız. Bu açılışla beraber Mengen geleceğe yönelik olarak daha da büyüyecek. Biz Mengen’in büyümesinin doğayla, tabiatla, eğitim kurumlarıyla buranın ‘Mengen’in bir aşçılık, gastronomi eğitim üssü haline geleceğine inanıyoruz’ dedik ve bu amaçla çalışıyoruz. Bizlere destek olan, sahip çıkan İzzet Baysal Vakfımıza teşekkür ediyorum. Merhum İzzet Baysal büyüğümüzü rahmetle minnetle şükranla anıyorum. Sayın Ahmet Baysal ve çok değerli eşlerine, mütevelli heyetine sağlık sıhhat diliyorum” diye konuştu.