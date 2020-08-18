Mengen Kaymakamlığı kapatıldı

Haber: Volkan Yılmaz

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı’ndan her gün binlerce vaka açıklaması yapılırken, ilimizde de son dönemlerde vaka sayıları iyiden iyiye arttı. Ölü sayısının 17’yi bulduğu ilimizde artan vaka sayılarının ardından Mengen İlçe Kaymakamlığı’nda da koronavirüs krizi yaşanıyor. Kaymakamlık ve Nüfus Müdürlüğü’nün bulunduğu katta görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından o katta bulunan herkes karantinaya alındı. Karantinaya alınan isimlerin arasında İlçe Kaymakamı Betül Büyükkılıç’da yer aldı. 14 gün boyunca karantinaya alınan Büyükkılıç’ın yerine ise vekaleten İlçe Özel İdare Müdürü Dursun Bulat getirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020, 12:25