Mengen, koronaya karşı tüm önlemleri alıyor

Haber: BMA

Mengen’de koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal” çağrılarına uyan ilçe halkına Belediye Başkanlığından destek geldi. Başkan Turhan Bulut’un girişimleri sonucu tedarik edilen maske, el dezenfektanı ve kişisel temizlik ürünleri vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Salgına karşı hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek ürünleri özenle paketledi.

“BELEDİYE OLARAK ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE DAĞITACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bulut, “Koronadan korunmak adına gerekli malzemeleri Mengen halkının ayağına getirmeye başladık. Maske, el dezenfektanı, kişisel temizlik ürünlerini Mengen Belediyesi olarak ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Malzeme sevkiyatımız Mengen’e gelmeye başladı. 1.ve 2. Etap TOKİ konutlarına dağıtım başlıyor. Hafta içi de planlı bir şekilde belediye personelimiz ve gönüllü ekibimiz tüm mahallelerimizde dağıtımı gerçekleştirecektir. Evlerden çıkmayalım” ifadelerine yer verdi.