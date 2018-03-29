24/25 Mart 2018 tarihlerinde Adana2da yapılan Muay-Thai Milli Takım Dünya ve Avrupa Şampiyonası seçmelerine Mengen Belediyespor’dan Ceren Yılmaz ve Muay-Thai Milli Takım Antrenörü Ertan Akdoğan katıldı. Yapılan seçmelerde üstün bir başarı kazanan Ceren Yılmaz, 2018 yılında Tayland’da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Adana’daki seçmelerin dönüşünde kendisine ziyarette bulunan Yılmaz ve Antrenör Akdoğan’ı tebrik ederek 2018 yılında da Mengen’e Dünya Şampiyonluğunu getireceklerine inandığını söyledi.