Mengen Sazlar Köyü'nde Korkutan Yangın

Haber: Uğur Balaban

Geçtiğimiz gün gündüz saatlerinde Mengen ilçemize bağlı Sazlar Köyü'nde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası ahşap evden yükselen dumanlar sonrası vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine köye hareket eden Mengen itfaiye ekipleri yanı sıra Yeniçağa Belediyesi’ne ait itfaiye öncü aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de olay yerine takviye amaçlı yönlendirildi. Çıkan yangın ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldü.