Mengen Turhan Bulut’la kalkınıyor

Haber: Gönül Olutürk

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından yeniden aday gösterilmesinin ardından kolları sıvadı. Geçtiğimiz hafta seçim bürosu açılışını gerçekleştiren Turhan Bulut, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” anlayışıyla çalışmalarına başladı. Görev yaptığı dönemde seçilmeden önce verdiği sözleri bir bir yerine getiren CHP Mengen Belediye Başkan Adayı Turhan Bulut, Mengen için yeniden göreve talip olduğunu söyledi.

Mengen Belediyesi olarak spordan sağlığa, kültürden sanata, sosyal faaliyetlerden peyzaj çalışmalarına kadar birçok alanda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Mengen’in gelişip güzelleşmesine imza atan Başkan Adayı Turhan Bulut, yeni dönemde yapacaklarını hazırlanan bir video ile kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Adayı Bulut yeni dönem için yapacağı projeler şu şekilde:

“2019-2020 yılında Mengen’e Doğalgaz, Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü, Yeni Belediye Hizmet Binası, Kreş, Güngörmüşler Konağı – Huzurlu Yaşam Evi, Her Mahalleye Kültür ve Taziye Evi , Belediye Kültür Merkezi ve Yüzme Havuzu, Atatürk Caddesi Yenileme ve Meydan, Düzenleme, Park Mengen, Çocuk Parkı, Çiftlik, İzzet Baysal Rekreasyon Alanı, Katı Atık Depolama Alanı, Atık Su Arıtma Tesisi, Hızar Deresi Su Kaynağı Rehabilitasyon Çalışmaları, Hamam ve Sıhhi Banyo”

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 01:52