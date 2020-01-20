Mengen Ülkü Ocakları açıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, Bolu'da 7. İlçe Ocak Başkanlığı olarak Mengen Ülkü Ocakları Başkanlığı'nın açılışını yaptı. Yaklaşık 20 yıldır kapalı olan Mengen Ülkü Ocakları'nın açılması ile birlikte Bolu'da Kıbrıscık ilçesi dışında tüm ilçelerde Ülkü Ocakları Teşkilatlanmasını tamamlamış oldu.

Açılışa Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül’ün yanı sıra Bolu Ülkü Ocakları İl Yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi İl Yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi Gerede, Yeniçağa, Mengen İlçe Başkanları, Türkav İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyeleri, Gerede, Yeniçağa, Mudurnu Ülkü Ocakları Başkanları ve Teşkilatları ile birlikte vatandaşlar katıldı.

“BOLU’NUN TÜM İLÇELERİNDE TEŞKİLATLANMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Açılışta konuşan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül “Ülkü Ocakları olarak Bolu’nun tüm ilçelerinde teşkilatlanmaya çalışıyoruz. Bugünde burada uzun süredir kapalı olan Mengen Ülkü Ocakları’nın açılışı için toplandık. Ocağımızın açılmasında gayret gösteren, destek veren tüm Ülküdaşlarımızdan Allah razı olsun. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş’in takdirleri ile Mengen Ülkü Ocakları Başkanlığı’na İlyas Maraba Başkanımız, kardeşimiz atandı. Ben kendisine ve onunla birlikte çalışacak, bu bayrağı dalgalandıracak tüm kardeşlerime, ülküdaşlarıma başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin, Allah utandırmasın, Allah yar ve yardımcıları olsun. Biz Mengen’i İlyas kardeşimize, İlyas kardeşimizi de Mengen’e emanet ediyorum. Mengen Ülkü Ocakları ve hizmet binası Mengen’e ve Mengenlilere hayırlı olsun ve hayırlar getirsin” diye konuştu.

Öte yandan göreve geldiği 2016 yılından bu yana teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Ocak Başkanı İsmail Akgül görevi devraldığında sadece Göynük ilçe Ocak Başkanlığı faaliyetteyken, bugün itibarı ile Mengen ile beraber 7. İlçe Ocak Başkanlığı’nı faaliyete geçirdi.