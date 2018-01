Haber: Gönül Olutürk

Daha önce iki haftada bir Bolu Merkezden görevlendirilerek Göynük Devlet Hastanesi ve Mengen Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları alanında hizmet veren hekimler, artık iki haftada bir değil, her hafta Mengen ve Göynük Devlet Hastanesinde hasta kabulü yapacaklar. Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol; “Göynük ve Mengen ilçemizin dahiliye yani iç hastalıkları uzman ihtiyacı iki haftada bir görevlendirilen hekimlerimizce karşılanıyordu. Ancak yeni düzenleme ile artık her Çarşamba günü Mengen Devlet Hastanesi ve her Cuma günü Göynük Devlet Hastanemizde İç Hastalıkları Uzmanı hekimlerimiz hizmet verecek.” diyerek Göynük ve Mengen halkına duyuru yaptı. Demirkol ayrıca; “Mengen Devlet Hastanesine görevlendirilen Pratisyen Hekim sayesinde hastanemizin pratisyen hekim eksiği ve görevlendirilen laboratuvar teknisyeni ile de laboratuvar hizmetlerinin aksaması sorunu giderilmiş oldu.” diyerek zaman içerisinde eksikleri imkanlar doğrultusunda gidermeyi ve iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.