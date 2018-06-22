Haber: Semih Baykal

İlimiz Mengen İlçesi Alibeyler köyünde Aydın ve Emine Zaimoğlu'na ait iki katlı binanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatıda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mengen, Yeniçağa ve Gerede Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

BİR YILDIRIM VAKASINDA SEBEN’DEN

Bir yıldırım da Seben İlçesi Bakırlı Yaylasında bir vatandaşımıza ait yayla evi isabet etti. Evde çıkan yangın Bolu, Seben ve Kıbrısçık Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.