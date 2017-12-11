HABER:Aysun Beykoz

Alınan bilgiye göre, Mengen-Yeniçağa istikametine giden Ferdi Ünal yönetimindeki 34 SMZ 68 plakalı otomobil, Adaköy yol sapağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile eşi Emine Betül, çocukları Tahir Mutlu, Fatma Zehra ve Mehmet Akif Ünal yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil yardım ekipleri tarafından Bolu, Gerede ve Yeniçağa ilçesinde bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.