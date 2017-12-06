Haber: Semih Baykal

Bolu’da iki gündür etkili olan kar yağışının ardından kazalarda gelmeye başladı. Mengen ilçemize bağlı D-100 karayolu üzerinde Devrek İstikametine gitmekte olan içinde 3 kişinin bulunduğu 06 BRT 06 plakalı otomobil dorukan mevkiine geldiği sırada kar yağışından dolayı buzlanan ve kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi ağır otomobilin içerisine sıkıştı. Sıkışan kişi olay yerine gelen Mengen ve Devrek itfaiyesine bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Durumun ağır olduğu öğrenilen kişi 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.