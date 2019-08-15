Mengen yöresel giysileri





İlçeye bağlı Gökçesu Beldesi'nde yapılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik için bir araya gelen Mengen halkı, davul zurna eşliğinde halk oyunları oynadı. İlçeye bağlı her köyden ve Türkiye'nin değişik illeri ile yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçilerin katılımın sağlandığı şenlikte, Mengen Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan folklor gösterisinin yapılmasının ardından ilçede yaşatılan "kız isteme adeti" canlandırıldı. Şenliğe, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve beraberindekilerle Gökçesu Beldesi Belediye Başkanı Vahit Aydın da katıldı.

Daha sonra şenliğe katılanlar, giydikleri yöresel kıyafetlerle defile yaptı. Ardından şenliğe katılan vatandaşlara yemek ikram edildi.