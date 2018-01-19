Haber: Gönül Olutürk

İlimiz Mengen İlçesinden Zonguldak istikametine doğru giden Faruk Koca idaresindeki 34 KF 4025 plakalı hafif ticari araç, yoğun kar yağışından dolayı kayganlaşan ve buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dorukhan Tüneli girişinde bariyerlere çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Hamit ve Lütfü Karca ile Aydın Karaöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.