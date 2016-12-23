HABER: Faruk ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan Gentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde geçici görevle beden eğitimi öğretmenliği yaptığı öğrenilen A.Ç. iddiaya göre 7 kız öğrenciye cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Öğrenciler kendilerine gelen mesajları okul müdürüne göstermesiyle ortaya çıkan taciz olayı sonrasında öğretmen A.Ç. hakkında soruşturma başlatılarak açığa alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan ve sonrasında açığa alınan A.Ç. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki ifade işlemleri bittikten sonra geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen A.Ç., adliye önünde bekleyen ilçe halkı tarafından linç edilmek istendi.

Milletvekili Aday Adayı olmuş

Gentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde geçici görevle beden eğitimi öğretmenliği yapan A.Ç.’nin aynı zamanda 2015 yılında Şanlıurfa ilinden HDP milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.



