Mengen’de coşkulu 8 Mart kutlaması

Haber: BMA

Mengen Belediyesi tarafından her sene geleneksel hale getirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması bu yılda coşku içerisinde gerçekleştirildi. Yapılan açılış konuşmalarından sonra eşi ile birlikte salona gelen Turhan Bulut seçim müziği ile salona girdi. Bulut yaptığı konuşmada kadınlara, gençlere ve çocuklara 5 yıl önce verilen sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadığını belirtti. Kadınlar için yeni projelerinden bahseden Başkan Bulut “Kültür evlerinde çiftlik projesinde üreten kadınlarımız olacak gelirlerini kadınlarımız alacak her kadın kendi ayakları üzerinde durabilecek. Çocuklarımızın daha mutlu yetişebilmesi, kadınlarımıza ve yaşlılarımıza sahip çıkmak için var gücümle çalışmak için söz veriyorum” açıklaması ile ayakta alkışlanan Başkan Bulut’a sevgi seli oluştu. Geceye katılan kadınlara teşekkürlerini sunan Bulut’un konuşmasından sonra kadınlara yemek ikramın da bulunuldu. Müzik ile ilerleyen saatlere kadar eğlenen kadınlar ayrılan Başkan Bulut’a teşekkürlerini sundular.