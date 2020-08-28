Mengen’de esrar ve kenevir yakalandı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilimiz Mengen ilçesinde ormanlık alana yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Olay ile ilgili olarak 26 Ağustos Çarşamba günü 1 şüphelinin evinde, aracında ve motosikletinde arama yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 630 gr kubar esrar maddesi ve ormanlık alanda ekili vaziyette 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.