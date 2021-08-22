Mengen’de haksız atama mı yapıldı?

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti Mengen İlçe Başkanı Hikmet Kazan, Mengen ilçesinde bulunan eğitim kurumları hakkında ciddi iddialarda bulundu. Kazan ilçenin gözbebeği konumunda olan Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından haksız bir yöntemle müdür atandığı iddiasında bulundu.

BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, OKULDA EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTESİNİN YOK OLMASINA DA SEBEP OLUYOR

İYİ Parti Mengen ilçe Başkanı Hikmet Kazan, yazılı olarak ilçe eğitim kurumları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yine yönetmelikleri uygulamamakta kararlı gözüküyor. Dünyaca ünlü aşçılar yetiştiren, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne yönetmeliğe göre yetersiz kişinin atanmasına sebep olan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulda eğitim öğretim kalitesinin yok olmasına da sebep oluyor. Bu konu Mengen’de yerel basından yayın yapan bir gazetede haber olarak işlenmiştir.

2015 yılında, Mengen İlçe Müdürlüğü ile Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mengen Gökçesu Ortaokulu’nda, İmam Hatip Ortaokulu açılmasına, okulun fiziki ortamı uygun olmadığı raporunu, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü verdiği halde, Mengen Gökçesu Ortaokul bünyesinde İmam Hatip Ortaokulu açılarak, Fen Laboratuarını kapatılıp, İmam Hatip sınıfı yapıldı. Bu da, Mengen Gökçesu Ortaokulu’nda, eğitim öğretim kalitesinin düşmesine sebep olmuştur.

MÜDÜR ADAYLARIMIZIN ÖNÜNÜ HİÇBİR KİMSE ENGELLEYEMEZ

Yönetmeliklerin uygulanmaması, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür atanmasında da görüldü. Yönetmelikler uygulanmayarak, müdür ataması gerçekleştirildi. Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mengen’imizin Öz okulu olmasına rağmen Türk Milletimizin okuludur. Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmak isteyen, saygı değer müdür adaylarımızın önünü hiçbir kimse engelleyemez. Sayın, Bolu İl Müdürlüğü, niçin Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanını bütün yurdumuza açmadınız? Neden bu okulda müdürlük yapmak isteyen saygı değer müdür adaylarımıza bu davranışınızla engel oldunuz? Size, dışından yönetmelikleri uygulama diyen birileri mi var? Yönetmeliklere göre branşı, müdür olmaya elverişli olmayan kişi atanacak diye birileri emir mi verdiler? Müdürlük kontenjanını niçin açmadınız?

Müdür atamalarını yapan, sayın hükümet yetkililerinden, yönetmelikleri uygulamayan yöneticilerden hesap sorarak, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür atamasını yönetmeliğe göre iptal edip, yönetmeliklere uygun olan müdür adaylarından birinin atanmasını bekliyoruz.