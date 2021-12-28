Mengen’de kaçak içki denetimi

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk sahasında, Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması denetimi yaptı.

Mengen’de kaçak içki denetimi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yılbaşının gelmesiyle birlikte işletmelerde artan kaçak veya sahte alkol satışının önüne geçmek adına Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Mengen’de yapılan denetimlerde Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı denetimlerde Bolu İl Jandarma Komutanlığı/KOM Şube Müdürlüğü ve Bolu Defterdarlığı birlikte hareket etti. Yapılan denetimler kapsamında 2 tekel bayi, 8 kahvehane, 5 içkili mekan, 4 restaurant, 6 bakkal, 3 okul ve çevresi, 7 park ve bahçe kontrol edildi. Mekanlardayapılan kontrollerin yanı sıra 482 vatandaş sorgulanarak herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı öğrenildi. Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarafından yapılan denetimde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

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