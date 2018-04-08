Haber: BMA

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Türkiye’de ilk olan Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 26. Dönem Kepçe Devir Teslim Törenine katıldı. İlçe halkı, öğrenci velileri ve ilçe dışından gelen misafirlerin ağırlandığı, katılımın yüksek olduğu tören açılış konuşmaları ile başladı. Belediye Başkanı Bulut yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencilere ileriki hayatlarında başarılar diledi ve “Mengen markasını layığıyla taşıyarak Mengen’i yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum” dedi. Başkan Bulut ayrıca, tüm öğrencileri ve öğretmenleri tek tek tebrik etmeyi unutmadı. Okul Müdürü Abdurrahman Eraslan ise, Belediye Başkan Turhan Bulut’a okula vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Aşçılık andının hep bir ağızdan okunmasından sonra mezun olan öğrenciler alt sınıflarındaki öğrencilere kepçe devir teslimini yaptı. Büyük bir coşkuya sahne olan tören mezuniyet pilavının ikram edilmesinin ardından sona erdi.



