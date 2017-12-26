Haber: Esra Öztürk

Toplantıya Bolu Orman Bölge Müdürü Sayın Hasan Keskin İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Mengen Orman İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner, Ormancılık Kooperatif Merkez birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan, Bolu ili Ormancılık Kooperatif Birliği Başkanı İdris Şenol ve Mengen İlçesine bağlı Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi başkanları katıldı. Toplantıda kooperatiflerin iş gücüne göre üretim talep etmesi, işi zamanında bitirmesi ve 34. Maddeden doğan yasal haklar konusunda bilgi verildi. Ayrıca kooperatiflere tahsisli dikili satış yapmaları yönünde gerekli uyarılar yapıldı.

Toplantı sonunda soru cevap bölümüne geçildi ve kooperatiflerin genel sorunları hakkında gündem olan konular tartışıldı. Sorunlara çözüm getirmesi ve toplantının sürekli yapılması temennisi ile toplantı sona erdi.