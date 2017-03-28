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28 Mart 2017 Salı
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    • MENGEN’DE KÜTÜPHANE HAFTASI PROGRAMI DÜZENLENDİ

    Mengen Belediye Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 75. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen Kütüphane Haftası programına katıldı.

    28 Mart 2017 Salı 13:27
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    MENGEN’DE KÜTÜPHANE HAFTASI PROGRAMI DÜZENLENDİ

    Haber: BMA

    Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, 75. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi’nde Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen programa katıldı. İlçe Kaymakamı Hasan Günaydın, ilçe protokolü ve öğrencilerin katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Belediye Başkanı Turhan Bulut yaptığı konuşmada,  ‘’Kütüphaneler, bilginin paylaşılmasını ve yayılmasını, insanlığın bilgi birikimini gelecek nesillere aktararak uygarlığın gelişmesini sağlayan müesseselerdir. Geleceğimizin aydınlık yarınları olan çocuklarımıza en güzel tutkunun okuma alışkanlığı, en iyi dostun, arkadaşın ve yardımcının da kitaplar olduğunu benimsetelim diyerek başta kütüphanecilerimiz olmak üzere herkesin Kütüphane Haftası’nı kutluyor, bu anlamlı haftanın kitap okuma alışkanlığını, bilgiye ve öğrenmeye olan ilgiyi artırmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Program, en çok kitap okuyan öğrencilere ödül takdimi yapılmasıyla son buldu.

    Anahtar Kelimeler: Mengen, Belediye, Başkanı, Kültür, Turizm

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