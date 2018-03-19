Haber: Semih Baykal

İlimiz Mengen İlçesi Gökçesu Beldesinde bulunan özel bir işletmeye ait linyit madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün ardından maden ocağına UMKE, itfaiye, ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan İbrahim Değirmenci ve Ali Işık, maden işçilerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yarılılardan İbrahim Değirmenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Işık ise, Mengen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Değirmenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Işık’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.