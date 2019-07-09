Mengen’de mide bulandıran olay

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş köyü büyük bir rezaletle gündeme geldi. Köyde ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli F.B., iddiaya göre geçtiğimiz gün gece saatlerinde kaçırıldı. F.B.’nin kaçırılmasının ardından genç kızın babası durumu hemen Jandarma ekiplerine haber verdi. F.B.’yi kaçıranlar daha sonra genç kızı sabaha karşı bir otomobille geri eve bıraktı. Jandarma tarafından ifadesi alınan F.B., 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Mengen'de oturan Engin Ü., Erol Ç., Eray Y., Uğur Z. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Eray Y., Engin Ü. ve Uğur Z., 'cinsel İstismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erol Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 10:57