Haber: Ceylan Beykoz

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından Mengen Deresi'nde sular yükselmeye başladı. Suların yükseldiğini gören Mengen Aşçılık Yüksekokulu Öğrencisi Mustafa Can Özdemir ile iş adamı Halit Şahin derede rafting yapmaya karar verdi. Hazırlıklarını tamamlayan Şahin ve Özdemir, botla yaklaşık 7 kilometrelik alanda rafting yaparak heyecanı yaşadılar. Mengen deresinin son yağmurlarla yükselen debisinin kendilerini rafting yapmaya sevk ettiğini söyleyen Halit Şahin, "Dikkatli ve kontrollü olmak şartıyla su sporunu yapmak isteyen gençlerle raftingi tekrar yapabiliriz. Çok büyük heyecan yaşadık, gençlere tavsiye ederiz" dedi.Mengen Aşçılık Yüksekokulu öğrencisi Mustafa Can Özdemir de sporseverlerin en azından bir kere bu sporu denemesi, suyun soğukluğunu ve verdiği heyecanı tatması gerektiğini dile getirerek, ellerinden geldiği sürece rafting yapmayı tekrarlamayı düşündüklerini kaydetti.