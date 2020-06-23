Mengen’de su savaşları

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Mengen ilçesinde iki hafta önce Domuz Alanı mevkiindeki su kaynaklarına müdahale olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini bölgeye yolladı. Yapılan incelemeler neticesinde ilçenin su kaynaklarının hat çekilerek aktarılmaya çalışıldığı tespit edildi. Başkan Turhan Bulut konuyla ilgili ilk açıklamasında konu hakkında ilgili kurumlarla görüşüldüğünü ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını bildirmişti.

Aradan geçen zaman içerisinde su kaynaklarının haksız gaspı konusu yeni bir boyut kazandı. Belediye Başkanı Turhan Bulut Gerede Belediyesine seslenirken bölgedeki köy muhtarları Kaymakamlığa dilekçe vererek hukuksuz işlemlerin durdurulmasını istediler.

“GEREDE BELEDİYESİ İLE TÜM GÖRÜŞMELERİMİZE RAĞMEN…”

Tartışmalar sürerken Başkan Bulut konuyla alakalı yeni bir açıklama yaptı. Bulut açıklamasında, “Tabiatıyla, doğasıyla, insanıyla ülkemizin güzel ilçelerinden Mengen’imizin sınırları içinde Domuz Alanı deresi mevkiindeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı kanunsuz, hukuksuz olarak almak için uğraşan Gerede Belediyesi ile tüm görüşmelerimize, ikazlarımıza rağmen adeta hiç bir şey yokmuşçasına devam etmektedirler. Konu hakkında yetkili tüm resmi kurumlarımızı bilgilendirmemize rağmen, çalışmalarına devam etmeleri iktidar güçlerini kanun ve yasaların önünde tutan anlayışın en net görüntüsüdür. Mengen Belediyesi olarak konunun yakın takipçisiyiz. Anayasal, hukuki haklarımızı kullanıyor ve sonuna kadarda kullanacağız. Belediye olarak 16.06.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca diğer hukuki girişimlerimiz de devam etmektedir” dedi.

“DOMUZ ALANI SU KAYNAKLARIMIZ İÇİN BİRLİKTE OLACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM”

“Domuz Alanındaki tüm varlıklarımız yine Mengen’in olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Bulut açıklamasının devamında ise şunları söyledi: “Belirtilen alan orman alanı olması nedeniyle yapılan izinsiz çalışmaları ile ormanda çok büyük tabiat katliamı yapılmaktadır. İlgililere yetkililere söylüyorum, bu katliamı durdurmazsanız yarın önce tabiat sonra hukuk sizlere hesap soracaktır. Bizler memleket meselelerinde her zaman tek yürek tek yumruk oluyoruz. Dün adliye için, gastronomi bölümü için nasıl birlikte olduysak bugün de Domuz Alanı su kaynaklarımız için birlikte olacağımıza yürekten inanıyorum. Bu süreçte birlikte olduğumuz muhtarlarımıza, muhtarlar derneğimize, yerel ve ulusal basınımıza, çok değerli halkımıza teşekkür ederim. Yer altı suları kanunu uyarınca yer altı su kaynakları devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Hiçbir kimse veya bir kamu kurumu kendisine tahsis edilmeyen bir su kaynağı üzerinde tasarrufta bulunamaz, hukuksuz olarak kendine mal edemez. Yine bu kapsamda hukuksuz çalışmaların bir an önce durdurulması için ivedilikle, sorumlu kamu kurumlarının görevlerini yerine getirme çağrısını bir kez daha yineliyorum.”

PALETLİ KEPÇELERLE ORMAN TALAN EDİLİYOR

Su kaynaklarına yapılan müdahale hakkında konuşan Mengenli vatandaşlar ise tepkilerini şu sözlerle dile getirdiler: “Mengen sınırları içinde bulunan Domuzalanı mevkiinde 15 lt/saniye su kaynağının hukuksuz bir şekilde alınma çalışmalarının Alibeyler, Gözecik, Akçakoca, Karaşeyhler ve Çayköy muhtarlarımız tarafından tespiti üzerine 8 Haziran 2020 tarihinde Mengen Kaymakamlığımıza durumu izahen dilekçe muhtarlarımız tarafından verilmiş ve konunun takibi talep edilmiştir. Bolu İl Özel İdaresi ile de iletişime geçilmiş suyu almak isteyen kişilerin herhangi bir izni olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca İl Özel İdare ekipleri yerinde su kaynağını ölçmüş, koordinat çalışması yapmış yapılan hukuksuz çalışmaları da tespit etmişlerdir. Paletli kepçelerle izinsiz bir şekilde orman talan edilmekte ve orman müdürümüz buna göz yummaktadır.”

Öte yandan vatandaşlar yapılan tüm girişimlere, verilen dilekçelere rağmen konunun bir oldu bittiye getirilmeye çalışıldığını, Gerede tarafından alınmak istenen su için Gerede'nin siyasi gücünü kullandığını ve bazı konulara da göz yumulduğunu düşündüklerini bildirdiler. Söz konusu su kaynağına ait bir tahsis kaydının da bulunmadığının altını çizen vatandaşlar suyun hukuksuz bir şekilde orman talan edilerek alınmasına dur denilmesi için seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.