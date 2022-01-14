Mengen’de tarihi eser operasyonu



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mengen ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçesu beldesinde bir evde tarihi eser niteliği taşıyan objeler ile kaçak içki ve sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği olan 1 adet Hz.İsa'nın çarmıha gerildiği tasvirli obje, 1 adet Meryem Ana figürlü obje, 1 adet eski döneme ait telgraf makinesi ile 670 paket bandrolsüz sigara, 6 litre bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.