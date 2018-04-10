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    • Mengen’de tecavüz skandalı

    Mengen İlçemizde akıllara durgun veren bir skandal yaşandı. Yaşanan skandalda tehditten tecavüze, şantajdan darp’a kadar ne arasan var! İlçe bu skandal ile çalkalanırken, olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

    10 Nisan 2018 Salı 10:00
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    Mengen’de tecavüz skandalı
     HABER: BMA

    Mengen’de arkadaşıyla birlikte olduğu anlarda çektikleri cinsel içerikli görüntü ve videoları sınıf arkadaşlarına servis eden öğrenciler büyük bir skandala imza attı. Bu görüntüleri şantaj aracı olarak kullanan iki kişi tehditle olayın kız kahramanına tecavüze başladı. Bir yıl kadar şantaj ve tehdide boyun eğen M.C. isimli 16 yaşındaki kız öğrenci durumu ailesine anlatınca aile Mengen Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.  Savcılık olayla ilgili yaşları 15 ile 17 arasında değişen üç kişiyi tutuklayarak cezaevine yolladı. Yaklaşık bir aydır cezaevinde bulunan üç zanlı şimdi mahkeme çıkacağı tarihi bekliyor.

    OLAYIN GEMİŞİ;

    Mengen İlçemizde bulunan çok programlı lisede okuyan bir kız çocuğunun yaşıtı bir öğrenci ile aşk yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan skandal bir yıl önceye dayanıyor. Bir yıl önce erkek arkadaşı M.T ile birlikte olduğu sırada cinsel içerikli video ve fotoğraflar çekilen M.C.’nin bu fotoğrafları ve görüntüleri başkalarına servis edilince yasak aşk olayına tecavüz ekleniyor. M.C’nin erkek arkadaşı diğer arkadaşları M.R.K ve M.C. görüntüleri vermesiyle olayın boyutu tecavüz skandalına dönüşüyor. Bu cinsel içerikli görüntüleri şantaj malzemesi olarak kullanan iki kişi de olaya eklenince skandal ilçe çapında bir olay haline geliyor. Bu durum bir yıldır devam ederken skandalın baş aktristi M.C. durumu ailesine aktarınca skandal patlak veriyor.

     

     

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