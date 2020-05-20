Mengen’de yarışma sona erdi

Haber: BMA

Mengen Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde evden çıkamayan çocuklar ve gençler için “Corona ve Yaşam” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması başlattı. Geçtiğimiz gün jüri değerlendirmelerinin başladığı yarışma sonuçlandı. Mengen Belediyesi yaptığı açıklama ile yarışma sonuçlarını paylaştı.

“NELER HİSSETTİKLERİNİ DAHA İYİ ANLAYABİLMEK İÇİN…”

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mengen Belediyesi olarak geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan çocuklarımızın; resim, kompozisyon ve şiir yoluyla tüm Dünya’nın zorlu bir süreç yaşadığı corona virüs salgını nedeniyle neler hissettiklerini daha iyi anlayabilmek ve onların bu hislerinin karşılığında, çocuklarımıza daha fazla yardımcı olabilmek için 13 Nisan 2020 -12 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz yarışmalarımız sonuçlandı.

DERECEYE GİRENLER

Resim dalında Ebru Şahin, Saime Demirok, Nehir Marmara Yaman, şiir ve kompozisyon dalında H. Metin Yıldız, Yılmaz Gürel ve Servet Seçkin jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren öğrenciler ise şu şekilde oluştu: “Resim dalında 1.Elif Nur Kaçmaz, 2.Elif Ezgi Elmas, 3.Enes Taha Yıldız; şiir dalında 1.Nevzat Can Güzelcan, 2.Salih Sarıusta, 3.Ebru Acar; kompozisyon dalında 1.Selin Karaarslan, 2.Eren Tokaç, 3.Elif Akgün. “

ÖDÜL TÖRENİ İLERİ BİR TARİHTE YAPILACAK

Belediye açıklamasının sonunda ise şunları belirtti: “Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür eder, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ederiz. Ülke koşulları göz önüne alınarak ödül törenimiz ileri bir tarihte şehir merkezimizde gerçekleşecek olup, tören tarihi duyurusu ayrıca yapılacaktır.”