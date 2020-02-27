Mengen’de yılın ilk ihalesi yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Mengen Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2020 yılının ilk açık artırmalı orman emvali ihalesi İşletme Müdürlüğü Satış Salonunda gerçekleştirildi. İhalede 5 bin 176 metreküp emval satışa sunuldu. 65 firmanın katıldığı ihalede satışa sunulan emvallerin tamamı satıldı. Gerçekleştirilen ihale sonucunda ise 2 milyon 70 bin Türk Lirası satış geliri elde edildi. Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihaleye iştirak eden firma yetkilileri ile ihale öncesi istişarelerde bulunulduğu, ortaya çıkan talep ve önerilerin bir sonra ki ihalede dikkate alınacağı belirtildi.