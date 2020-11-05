Mengen’den İzmir’e yardım eli

Haber: BMA

30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın etkilendiği deprem sonrası Mengen Belediyesi harekete geçti. Belediye tarafından “Depremi biz biliriz, İzmir seninleyiz. Mengen’den İzmir’e desteğimizi esirgemeyiz” adı altında yardım kampanyası başlatıldı. Belediye tarafından başlatılan yardım kampanyasında afetzedelerin ihtiyaç duyduğu katalitik soba, kamp sandalyesi ve masası, uyku tulumu, pilli aydınlatma ve pil malzemeleri toplandı. Toplanan yardımların bulunduğu yardım aracının ilki İzmir’e gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “İzmir’de gerçekleşen depremde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk yardım aracımız yola çıkmıştır. Yardım kampanyamıza katılan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların, yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç duyulan malzemeler ile belediyeye müracaat ederek destek verebilecekleri belirtiliyor. Vatandaşlar kampanya ile ilgili detaylar için 0374 356 3300 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 15:29