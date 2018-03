Haber: Ceylan Beykoz

Çevre köyleri sayıca fazla olan Mengen ilçesinde uzun zamandır ihtiyaç olan 4X4 Ambulans Mengen 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna teslim edilerek ilçedeki önemli eksiklik de giderilmiş oldu. Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, konu ile ilgili olarak; “Mengen ilçemiz bulunduğu konum itibariyle çevresi dağlık, yükseltili ve köy sayısı fazlaca olan bir ilçemiz. Dolayısıyla kışın çetin şartlarında herhangi bir müdahale durumunda 2 X 2 ambulanslar ile şartlar daha da zorlaşıyordu. İlçemizin 4 X 4 ambulans ihtiyacı vardı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç verdi. Kışın zor şartlarda artık daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için Mengen ilçemizde 1 adet 2X2, 1 adet 4X4 olmak üzere 2 ambulansımız mevcut ve ekiplerimiz her an hizmete hazır.” dedi. Bolu’da ambulans sayısının arttığını ve daha da artacağını belirten Demirkol, “İlimizde her alanda olduğu gibi acil sağlık hizmetleri alanında da eksikler hızlıca tamamlanmaktadır. İlimizin ambulans sayısının artırılmasına yönelik tüm destek T.C. Sağlık Bakanlığımız tarafından verilecektir” dedi.