Haber: BMA

Geçtiğimiz hafta iki yenilikle Mengen halkına hizmete devam eden Turhan Bulut, Mengen’e daha sağlıklı hizmet verebilmek adına belediye araç parkına çok fonksiyonlu yol süpürme aracı aldı ve halkın daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için Fitness salonu çalışmasına başladı. Mengen Belediyesi araç parkına dahil edilen yol süpürme aracı düzenlenen törenle vatandaşlara tanıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tören Belediye Başkanı Turhan Bulut’un konuşmasıyla başladı. Ardından firma yetkilisi tarafından uygulamalı olarak aracın tanıtımı yapıldı. Sonrasında dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleşti.

MENGEN’DE BİR İLK FİTNESS SALONU

Mengen’i her yönüyle düşündüklerini belirten Belediye Başkanı Turhan Bulut; “Belediyecilik sadece kaldırım yapmak, yolları temizlemek değildir. Bunlar bizim zaten asli görevimiz ve yapmak zorunda olduğumuz işlerdir. Keza alt yapı ve üst yapı çalışmaları da öyle. Biz vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarına, hayatlarına da dokunmak istiyoruz. Bu anlamda birçok proje gerçekleştirdik. Son olarak da Mengen’de bir ilk olan fitness salonumuzun yapımına başladık. Hemşerilerimizi sağlıklı yaşamla buluşturmak için spor alanlarımız genişlemeye devam edecek. Fitness salonumuz için gerekli aletlerin kurulumu yapıldı. Çok kısa bir sürede bu salonumuzu açarak, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerine yer verdi.