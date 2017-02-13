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13 Şubat 2017 Pazartesi
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    • MENGEN'E ÖZEL VİDEO

    Yetiştirdiği aşçılar ile Türkiye ve dünyada adından sıkça söz ettiren Mengen, belediye tarafından hazırlanan video ile tanıtılmaya devam ediyor.

    13 Şubat 2017 Pazartesi 09:20
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    MENGEN'E ÖZEL VİDEO

    HABER: BMA

    Mengen Belediyesi tarafından hazırlanan video "Aşçılığın Başkenti Mengen" adıyla sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı. Yayınlanan video, izleyenlerden büyük beğeni toplarken yüzlerce kişi tarafından da paylaşılmaya devam ediyor. Doğanın cennet köşesi, kültür ve geleneğin beşiği, aşçılığın başkenti sloganlarının öne çıktığı videoda Mengen ilçesinden, ilçede bugüne kadar yapılan yüzlerce etkinlikten karelerin yanı sıra aşçılık festivallerinden görüntüler de yer aldı. Mengen'de turizmin gelişmesi ve Mengen'i aşçılık mesleğinin merkezi haline getirmek için gereken tanıtımların yapılmasına ara vermeden devam edeceklerini belirten Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, "Mengen’i, Türkiye’de olduğu gibi Dünyada da mutfak eğitimi bakımından sayılı aşçılık ve gastronomi kentlerinden biri yapmak azmiyle hareket ediyoruz" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Yetiştirdiği, Aşçılar, Türkiye, Dünyada, Adından

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