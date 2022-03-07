Mengen’e yeni bir müjde geldi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mengen şehir stadının yanındaki 26 dönümlük alanın içinde boş kalan kısımlara basketbol alanı, voleybol alanı, halı saha ve tenis kortu yapılması planlandığı açıklandı. Taslak proje çizimi yapılan yeni yatırım için 1 milyon 400 bin liralık ödeneğin Mengen’e kazandırıldığı ifade edildi. Geçtiğimiz yıl yenilenerek modernize edilen kapalı spor salonu ve şehir stadının civarındaki boş alanların değerlendirilerek daha geniş kullanım amaçlı büyük bir komplekse dönüştürülmesi için çalışmalar sürüyor.Tüm çalışmaların bitmediği fakat kullanılabilir noktaya getirilen Mengen şehir stadı Mengen Belediyespor futbol takımı tarafından kullanılmaya da başlandı.