Haber: Kasım Şahin

Geçtiğimiz gün yapılan Mengen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 19. Olağan Genel Kuruluna katılan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirecekleri projeyi anlattı. Genel Kurulda yaptığı konuşmada 2018 yılı yatırım programında Mengen ilçe merkezindeki cadde ve sokaklara yönelik çok güzel bir proje hazırladıklarını söyleyen Başkan Bulut, “Hazırladığımız projenin uygulamasında mutlaka Şoförler Odasındaki arkadaşlarımızın, İlçe Trafik Komisyonundaki arkadaşlarımızın görüşlerini alarak hareket edeceğiz. Burada taksi duraklarındaki arkadaşlarımızın bir isteği var, “duraklarımızın yenilenmesi.” Biz bu proje içerisinde duraklarımızı, şoför arkadaşlarımızla yapılacakları paylaşarak yenileyeceğiz. 2018 yılındaki yatırım programımızda yeni cadde ve sokaklarımızın yapımında Mengen’deki şoförlerimize yakışan yeni duraklarımızı da yapmaya söz veriyorum” diye konuştu.