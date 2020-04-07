Mengenli genç koronayı yendi

Haber: N. Halid Altundal

Mengen ilçesinde yaşayan

Bolunun Mengen ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Barış Özdemir, geçtiğimiz günlerde tat ve koku almama şikayetiyle Bolu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine başvurdu. Yapılan testler sonucunda Özdemir’in koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Hemen kontrol altına alınan ve 4 gün boyunca hastanede tedavi gören Özdemir büyük bir hızla iyileşti. 34 yaşındaki Özdemir’in son yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkması sonucu taburcu edildi.

Özdemir yaptığı açıklamada, “Son yapılan test sonucuma göre Covid-19 Hastalığım negatif çıkmıştır. Virüs’ü yendim. Kalan süreci evimde geçireceğim. Düzenli beslenme, düzenli uyku ve spordan kaynaklanan bağışıklık sistemin galip gelmesinden dolayı sevinçliyim. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkürü bir borç bilirim. Hayat sevildikçe güzel. Sağlıcakla kalın” ifadelerine yer verdi.

Özdemir’in babasına yapılan koronavirüs testinin de pozitif çıktığı ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.