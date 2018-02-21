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    • Mengenliler ayaklandı

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından Mengen’deki AİBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün İl merkezine alınacağı yönünde kamuoyunda duyulması üzerine Mengenliler ayaklanarak Rektörlüğe geldi.

    20 Şubat 2018 Salı 15:20
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    Mengenliler ayaklandı
    Foto galeriye git Haber: Semih Baykal

    Kamuoyunda Mengen’de 2012 yılından bu yana hizmet veren AİBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Rektör Prof.Dr. Mustafa Alişarlı tarafından Gölköy Kampusüne alınmak istendiği konuşuluyor. Bu konuşmaları duyan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, İlçeden bulunan siyasi parti başkanları, İl Genel Meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşları ayaklanarak Rektörlük binasına geldi. Başkan Bulut ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile bir saat boyunca Gastronomi Ve Mutfak Bölümünün kaldırılmaması için toplantı yaptı. Toplantı da Rektör Mustafa Alişarlı, Üniversite sınavından 200 puan alarak Aşçılık Meslek Okuluna gelen ile 400 puan alarak Gastronomi ve Mutfak Bölümüne gelen öğrencinin aynı yerde olmasının yanlış olduğunu, ayrıca yeni yapılacak kampusün merkeze uzak olduğundan dolayı güvenlik konusunda da sıkıntılar yaşanabileceğinden bu bölümün Bolu’ya alınması istediği iddia edildi. Şarlı’nın ayrıca bu bölümü Mengen’den aldıktan sonra buraya en az 100 öğrencisi bulunan başka bölümleri açacağını söylediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Şarlı’nın, bu kararın sadece kendisinin değil, senatonun ortak bir kararı olduğunu söylediği öğrenildi. Bu konuşmanın üzerine Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un da Yeni kampusün Kaymakamlığa 7, Belediye binasına da 5 dakikalık yürüyüş mesafesinde olduğunu ve bu bölümün Mengen’de kalması gerektiğini anlattığı öğrenildi.

    “BÜYÜK BİR RAHATSIZLIK DUYDUK”

    Toplantının ardından Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut; “Mengen sivil toplum örgütlerimiz, siyasi parti başkanlarımız ve temsilcilerimiz, İl Genel Meclis üyelerimiz ile Belediye Meclis üyelerimizle birlikte Mengen için çok önemli bir konuyu Sayın Rektörümüzle paylaştık. Mengen de 1981 yılında ilk adımını atan Aşçılık eğitimi, Anadolu lisesi ve akabinde 2 yıllık yüksek okulumuz derken 2012 yılında hayata geçen Gastronomi bölümümüz 7 yıllık bir eğitim ve 2 dönemdir de mezun verdikten sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi senatosunda bir değerlendirme yapılmaya başlanıyor. Yeni yapılacak kampusün heyecanını biz yaşarken, Gastronomi bölümünün Mengen’den alınmasına yönelik olarak bir tasarrufa geçişin olduğunu birkaç gün önce öğrenmiş bulunuyorum. Bunun üzerine hemen sivil toplu örgütlerimiz ve ilçe başkanlarımız ile İl genel Meclis üyelerimizle yani toplumun seçtiği her temsilciyle birlikte bir toplantı yaptık ve bu konuyu Rektörle görüşelim istedik. Mengen’de 28 bin metrekare üzerine 10 bin metre kare inşaat alanı olacak olan yeni bir kampusümüz yapılıyor. Daha temeline az bir süre kala Gastronomi bölümünün Mengen’den alınabileceği konusundaki bir Taahhüdün oluşmasından büyük bir rahatsızlık duyduk. Önümüzdeki 8 Mart’ta yapılacak toplantıda umarız olumlu değerlendirilecektir. Çünkü Mengen’in geleceği Gastronomi kenti olabilmesi için çalışıyoruz” dedi.  

    SON KARAR 8 MART’TA

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından Mengen’deki AİBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün İl merkezine alınıp alınmayacağı konusundaki karar ise 8 Mart tarihinde verilecek. Abant İzzet Baysal Üniversite Senatosu, bu konuyu görüşmek için Gerede’de bir araya gelecek. Senatodan çıkacak karar doğrultusunda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün kaderi belli olacak.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Rektörü

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