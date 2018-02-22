Haber:BMAAbant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından Mengen’deki AİBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Bolu merkeze alınacağı yönünde kamuoyunda duyulması üzerine başta Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve beraberindeki Mengenliler ayaklanarak rektörlüğe gelmiş ve rektör Alişarlı ile toplantı yapmışlardı. Yapılan toplantıdan olumlu bir yanıt alınmaması üzerine Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Mengen’e döner dönmez belediye binası önünde bir imza kampanyası başlattı. Bulut, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları, Öğrenciler ve halkın yoğun katılımıyla imza kampanyasının startını vererek “Tüm hemşerilerimizi bu imza kampanyasına destek vermeye bekliyoruz” dedi.Ardından Belediye Başkanı Turhan Bulut ve diğer katılımcılar konuşma yaparak tepkilerini dile getirdiler.