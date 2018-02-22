Geçtiğimiz günlerde İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından Mengen’deki AİBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün İl merkezine alınması gündeme gelmişti. Bu konunun kamuoyunda duyulmasının ardından Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, İlçede bulunan siyasi parti başkanları, İl Genel Meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşları ayaklanarak Rektörlük binasına gelmiş ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile yaklaşık 1 saat görüşerek bu konunun iptal edilmesini istemişlerdi.

“MENGENLİLERE BİR SÖZ VERDİK”

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Baysal, Mengenlilere bir söz verdiklerini ifade ederek; “Vakti zamanında Vali ve dönemin rektörü bize gelerek bu Gastronomi bölümünün Bolu’ya gelmesinin daha iyi olacağını söylediler. Ancak zamanında YÖK’ten izin alınarak Senato kararıyla bu bölüm Mengen’e açıldı. Şimdi bu konuyu tekrar irdeleyip Bolu’ya almanın konuşulmasının bir gereği yok. Biz Çünkü Mengenlilere bir söz verdik. Kampusun buraya açılması için gerekli projeleri çizdirdik ve bedellerini de ödedik.”

İHALESİ 9 NİSAN’DA YAPILACAK

Mengen’de 28 bin metrekare üzerine 10 bin metre kare inşaat alanı olacak olan yeni kampus hakkında da açıklamalarda bulunan Baysal; “Biliyorsunuz ki Aşçılık Meslek Yüksek Okulu ve Gastronomi bölümü eski bir binada öğrencilere hizmet veriyor. Mengenlilerden 2 sene önce bize bir talep geldi. Mengeliler bu okulun ve bölümün yeni bir kampüste toplanması için 28 bin dönümlük yer bağışlamışlar. Bu talep hem o zamanın rektörü tarafından hem de Mengen Belediyesi tarafından bize geldi. Bizde bu talep doğrultusunda Belediyenin alt yapısını yapması ve Üniversitenin de donanımını sağlaması koşuluyla aramızda Valilik huzurunda bir protokol imzaladık. Biz buranın projelerini yaptırdık ve rektörlüğe onaylattırdık. Bu arazi üzerine yapılacak kampüs için biz Bolu’dan 4 tane firma bulduk. Bu projeyi bu firmalara verdik ve 9 Nisan’da da buranın ihalesini yapmayı planlıyoruz” dedi.