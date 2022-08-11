Mera ıslah hizmeti alınacak

GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBULDAĞI İŞLETME ŞEFLİĞİ HALAÇLAR YAYLASI MERA ISLAHI YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEREDE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İstanbuldağı İşletme Şefliği Halaçlar Yaylası Mera Islahı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022, 09:55