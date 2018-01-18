AK Parti’de il başkanlığına aday olacak isimlerin belirlenmesi amacıyla parti binasında 8 Ocak 2018 tarihinde yapılan temayül yoklaması sonuçları bugün açıklandı. Temayül yoklamasına Bölge Teşkilatlardan Sorumlu Milletvekili Hacı Turan ve Bolu İl sorumlusu Hüseyin Devecioğlu refakat etmişti. AK Parti’de düzenlenen temayül yoklamasında, belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanları oy kullanmıştı. Yaklaşık 200 kişinin oy kullandığı temayül oylaması sonrası sandık açılmadan parti genel merkezine götürülmüştü. Ankara’da sayılan ve sonuçları bugün açıklanan temayül oylamasında sandıktan 103 oy alan Mehmet Emin Güz 1. çıktı. Mehmet emin Güz’ü 53 oyla Arzu Aydın takip etti. Temayülden üçüncü çıkan isim ise sürpriz oldu. AK Parti temayülünde üçüncü olan isim Mazhar Bozoğlu olarak açıklandı.

Dün AK Parti Genel Merkezinde temayül yoklamasında ortaya çıkan üç kişilik listeye ek olarak kimlerin başkanlık yapabileceği konusu masaya yatırıldı. Eski ve yeni milletvekilleri AK Parti Genel Merkezine çağırılarak görüşleri alındı. AK Parti Genel Merkezine çağırılan isimlerin Fatih Metin, Metin Yılmaz, Mehmet Güner, Fehmi Küpçü, Ali Ercoşkun ve Yüksel Coşkunyürek olduğu belirtildi. Eski ve yeni milletvekilleri ile tek tek yapılan görüşmede temayül yoklamasına ek olarak üçer isim daha istendi. Milletvekillerinin verdiği listede MÜSİAD Bolu İl Başkanı Abdullah Abat, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve Murat Demirel’in isimlerinin ön plana çıktığı belirtildi.