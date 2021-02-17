Merakla beklenen toplantı saat 15.30’da

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Saat 15.30’da başlayacak toplantıda gündem, yeni anayasa, Gara ve koronavirüs olacak. Toplantıda koronavirüsle ilgili olarak kafe ve restoranların durumu, üniversitelerde eğitim ve kısıtlamalarla ilgili kararlar alınması bekleniyor.

KAFELER VE RESTORANLAR İÇİN YENİ FORMÜL

Edinilen bilgilere göre kafe ve restoranların durumu ile ilgili bazı formüller görüşülecek. Buna göre kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç mekanlarda kapasitenin en fazla yüzde 30'u, dış mekanlarda ise yüzde 50'si hizmet verecek. Bulaşın olmaması için de müşterilere oturma süresi sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Müşteriler için 45 dakika oturma süresi belirlenmesi düşünülüyor.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerde uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliğinin Yüksek Öğretim Kurumuna iletildiğini belirtti. Üniversitelerin durumu konusunda YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları ele alınacak. Vaka sayılarına göre bahar döneminde üniversitelerin hibrit eğime başlaması, yaz aylarında risk daha düşük olduğu için Ağustos’a kadar akademik yılın devam etmesi gibi formüller tartışılıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Koronavirüs gündemi kapsamındaki bir diğer konu ise sokağa çıkma kısıtlamaları olacak. Mart ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de iyileştirilmeler yapılması planlanıyor. Buna göre öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamalarına ise bir süre daha devam edilmesi bekleniyor. Bu konudaki görüşü salgının seyri belirleyecek.

BÖLGESEL KARARLAR

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, il ve bölge bazında kararlar alabilecek. İllerde günlük vaka sayıları, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı, hastane doluluk oranları, yükü ne kadar kaldırabileceğine bakılacak. Bu değerlendirme sonucunda bazı kısıtlamaların devamı, hatta daha başka sınırlamalar