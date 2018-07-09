Haber: Aysun BEYKOZ

Emekliler Temmuz zammını öğrendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyona göre yüzde 9.17 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 5.17 enflasyon farkı ve bunun üzerine eklenen yüzde 3.5'luk toplu sözleşme zamlarını alacak.

Emekliler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Temmuz zammıyla birlikte ek ödeme de yükseldi. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.

EN AZ 86 LİRA

Memur emeklilerinin aile yardımı ödeneği dahil en düşük aylığı bin 978 liradan yüzde 8.65 zam ile 2 bin 149 liraya yükseldi. Net maaşa yüzde 4 oranında ek ödeme eklenecek. Bu tutarda 85 lira 96 kuruş olacak. Böylece en düşük memur emeklisinin eline geçen parası 2 bin 234 lira 96 kuruşa yükselecek. Ocak'ta 12 bin 148 lira 79 kuruş olan en yüksek memur emeklisi maaşı ise Temmuz'da yüzde 8.65 zam ile 13 bin 199 lira 66 kuruşa çıkacak.

Bu maaşa maaşın yüzde 4'ü oranında yani 528 lira da ek ödeme yansıtılacak. Böylece en yüksek memur emeklisinin maaşı 13 bin 727 lira 66 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinin maaşındaki ek ödeme zam ile birlikte 85 lira 96 kuruş ile 528 lira arasında değişecek.

E-DEVLET'TE GÖRÜLÜYOR

Emeklilerin pek çoğu bankaya yatan tüm parayı maaşları olarak biliyor. Bankaya yatan ödemenin içerisinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. e-Devlet'te maaş bilgisi bölümünde, emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor.